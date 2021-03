Bentley Acceleration Initiatives lance OpenTower iQ,

La solution de jumelage numérique millimétrique combine les technologies brevetées des drones à double capteur et l’intelligence artificielle pour aider les entreprises de télécommunication à accélérer les déploiements et à améliorer la prise de décision.

Bentley Acceleration Initiatives a annoncé aujourd’hui la disponibilité d’OpenTower® iQ, une solution de jumeau numérique « powered by iTwin » pour les tours de télécommunication, qui offre une visualisation 3D, une aide à la décision en temps réel et une conception prédictive dès le départ. OpenTower iQ est le fruit d’une coentreprise numérique entre Bentley, Visual Intelligence, une société de Houston au Texas spécialisée dans la technologie des capteurs, et Aeroprotechnik, une société d’ingénierie d’inspection aérienne basée à Viseu, au Portugal.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210325005838/fr/

Bentley Acceleration Initiatives est le fonds d’investissement stratégique et l’initiative d’incubation de Bentley Systems (Nasdaq : BSY). Son objectif est de réunir des partenaires de l’écosystème au sein de coentreprises numériques afin d’accélérer la commercialisation de solutions cloud créatives basées sur la plateforme Bentley iTwin. OpenTower iQ, « powered par iTwin », est un exemple de type de coentreprise qui associe des technologies numériques innovantes provenant d’entreprises privées pour répondre à un besoin de marché en deux temps trois mouvements.

Alors que la demande de données ne cesse de croître, les sociétés de télécommunications et les sociétés d’ingénierie recherchent des solutions complètes, de qualité technique, pour colocaliser, modifier et entretenir les infrastructures de télécommunications en vue du déploiement de la 5G. OpenTower iQ facilite la modification des tours existantes et la maintenance de modèles précis, en automatisant les tâches répétitives de production de modèles conformes à la construction et en utilisant l’intelligence artificielle pour détecter les composants critiques.