Christian Quesada, ex-champion des “12 coups de midi”, est sorti de prison

En 2017, Christian Quesada tentait sa chance dans l’émission de TF1 “Les 12 coups de midi”. L’homme était particulièrement apprécié du public et de l’animateur Jean-Luc Reichmann. Au fil des émissions, il pulvérisait tous les records: il a gagné pas moins de 809.392 euros grâce à ses 193 participations. Mais un an après la fin de sa participation au programme, un scandale éclate: le champion est accusé de corruption de mineur ainsi que de détention et diffusion d’images pédopornographiques.