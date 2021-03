ELIM. CAN 2021 : SÉNÉGAL, MAROC, CÔTE D’IVOIRE…LE PROGRAMME DE CE VENDREDI

Commencée mercredi, la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2021 se poursuit ce vendredi avec six rencontres qui verront l’entrée en scène du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Maroc.

Premier du groupe E avec 10 points, le Maroc peut obtenir sa qualification dès cette avant-dernière journée. Pour y parvenir, un point suffira aux hommes de Vahid Halilhodzic qui se déplacent chez la Mauritanie à Nouakchott.

Mais les choses ne seront pas aussi faciles pour les Lions de l’Atlas qui se mesurent à une équipe des Mourabitounes qui ne dispose que de 5 points après quatre journées. Corentin Martins et les siens auront à cœur de l’emporter pour se relancer avant la dernière journée.

Ils sont d’ailleurs menacés par le Burundi qui, avec seulement un point de retard sur eux (4 points) reçoit la Centrafrique avec l’intention de gagner et de prendre si possible la deuxième place avant la dernière journée.

Pays organisateur, le Cameroun est déjà qualifié, mais domine le groupe F avec 10 points. Alors qu’il reçoit les Lions indomptables dans le cadre de cet avant-dernier, ce sera au Cap-Vert, qui n’a que 4 points, de tout faire pour l’emporter afin de reprendre la deuxième place au Rwanda, vainqueur du Mozambique (1-0) mercredi.

Le Sénégal n’a plus grand-chose à défendre dans le groupe I puisqu’il est déjà qualifié. Mais les Lions, qui se déplacent au Congo Brazzaville, se battront pour conserver leur première place jusqu’à la fin des éliminatoires. Dans cette rencontre, ce sera également aux Diables rouges du Congo de sortir leur artillerie. Avec 7 points et 4 points de plus que la Guinée Bissau, une victoire leur permettra de sécuriser leur deuxième place et même de se qualifier si l’Eswatini bat les Bissau Guinéens.

Dans le groupe K, la Côte d’Ivoire n’est pas dans la meilleure des positions avant de se déplacer au Niger ce vendredi. Distancés de deux points par l’Ethiopie qui a corrigé Madagascar (4-0) mercredi, les Eléphants se doivent de réagir pour reprendre la première place avant d’accueillir les Ethiopiens mardi prochain.

Le programme de ce vendredi :

Vendredi 26 mars

13h

Burundi-Centrafrique, à Bujumbura (Groupe E)

Eswatini – Guinée Bissau (Groupe I)

16h

Cap Vert – Cameroun, à Praia (Groupe F)

Congo – Sénégal, à Brazzaville (Groupe I)

Niger – Côte d’Ivoire, à Niamey (Groupe K)

19h

Mauritanie – Maroc, à Nouakchott (Groupe E)

