Onatel Sa réalise un chiffre d’affaires de 157,4 milliards de FCFA en 2020

Le chiffre d’affaires de Onatel a connu une hausse de 2,1%. Il est de 154,1 en 2019 à 157,4 milliards de francs Cfa en 2020. Cette performance est liée à la croissance de la base clients, l’amélioration des revenus de l’internet Mobile et Fixe et du Mobile Money (Moov money).

Selon le rapport d’activité, le résultat d’exploitation s’établit à 48,5 milliards de francs Cfa. Il enregistre une progression de 6% par rapport à 2019. Cette croissance se situerait, d’après le document, à 11% en l’absence de la révision à la hausse du taux du taxe spécifique sur le chiffre d’affaires (passage de 5 à 7%).

Par ailleurs, le texte note que le résultat des activités ordinaires se chiffre à 43,3 milliards de Fcfa, soit une amélioration de 4,5% par rapport à 2019 qui était de 41,5 milliards de FCfa, rapporte le document. Qui ajoute que le résultat net ressort à 31,1 milliards en 2020 contre 30,1 en 2019, en croissance de 2,3% et que sans tenir compte de l’impact de la révision à la hausse du taux de la taxe spécifique sur le chiffre d’affaires, la croissance du résultat net se situerait à 8,7%.

Développement de la base clients

La base Clients de Onatel Sa Fixe et Mobile continue de se développer et ‘établit à 9,5 millions de clients actifs à fin décembre 2020. L’activité Mobile totalise plus de 9,3 millions de clients, en progression de 9,8% par rapport à 2019.

Grâce à des offres variées, adaptées aux clients et à des prix compétitifs, Onatel Sa dit continuer d’assurer un service de qualité à la population qui continue de lui faire confiance. Le parc du Fixe sous l’effet de sa fiabilisation est passé de 75291 clients en 2019 à 75039 clients en 2020.

Le parc Internet (Fixe et Mobile) poursuit sa progression à 4,5 millions de clients à fin 2020 et a connu une progression de 58,7% par rapport à 2019. La bonne connectivité du réseau 3G et 4G+ de Onatel au débit remarquable continue de porter cette croissance.

Bassirou MBAYE