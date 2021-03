Diamniadio: la Maison des Nations-Unies livrée en mars 2022

En visite de terrain sur le chantier de la Maison des Nations-Unies à Diamniadio, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Me Aissata Tall Sall, a salué l’état d’avancement des travaux de ce projet qui veut faire de Dakar un hub diplomatique. Le niveau d’avancement du gros œuvre est à 90 % et l’édifice sera fonctionnel en mars 2022 pour accueillir les premières agences des Nations-Unies en mai-juin de la même année.

La Maison des Nations-Unies commence à prendre forme. Située en face de la première sphère ministérielle « Ousmane Tanor Dieng » du pôle urbain de Diamniadio, les différents bâtiments, de trois à sept étages, en forme circulaire sont sortis de terre. Ils entourent ce qui sera le grand amphithéâtre de ce centre diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Me Aissata Tall Sall et une délégation des Nations-Unies, ont effectué, ce jeudi 25 mars, une visite sur le chantier où les ouvriers sont à pied d’œuvre. Le Directeur général d’Envol immobilier, Mactar Thiam, qui exécute le projet avec l’Etat dans le cadre d’un Partenariat public privé (Ppp), a révélé que l’état d’avancement du gros œuvre est à 90 % et à 50 % au moins avec les commandes pour le mobilier, les équipements nécessaires, etc.

M. Thiam assure qu’Envol immobilier compte livrer cette infrastructure en fin décembre 2021 pour une période test de trois mois. A partir de mars 2022, la Maison des Nations-Unies sera fonctionnelle et pourra accueillir les agences onusiennes en mai-juin 2022. Ce projet, c’est 80 000 m2 de surface bâtie, 40 000 m2 de surface parking entre autres. Selon les responsables du projet, ce sera un lieu parfait d’innovation technologique, avec bâtiments verts respectueux de l’environnement en plus du reboisement des espèces les plus rares dans les jardins.

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a dit toute sa satisfaction de voir l’évolution du chantier. Me Aissata Tall Sall de préciser que cette visite relève des instructions du Président de la République Macky Sall qui accorde une grande importance à ce projet. «Ce bâtiment c’est d’abord de la diplomatie. Le Président a tenu à placer le Sénégal comme une grande place diplomatique dans le monde. Le Président a pensé qu’il était important que les Nations-Unies soient représentées de façon emblématique par un endroit important. Dakar doit être une place forte de la diplomatie africaine et mondiale», a souligné le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur qui insiste sur l’emplacement de cette maison, à Diamniadio, «zone qui symbolise la vision future de l’administration sénégalaise».

Symbole des bonnes relations entre le Sénégal et les Nations-Unies

Pour que tout soit fonctionnel en mars 2022, le chef de la diplomatie sénégalaise reconnait qu’il faut, sur le plan technique, mettre en place un Comité de pilotage avec l’Agence de gestion du patrimoine Bâti de l’Etat pour lever tous les obstacles. Le ministre a invité aussi à bien réfléchir sur la maintenance de l’infrastructure. «Le plus difficile ce n’est pas de construire mais de pouvoir sauvegarder ce bâtiment moderne avec beaucoup de technologies nouvelles», dit Mme Sall.

Auparavant, le coordonnateur du système des Nations-Unies à Dakar, Siaka Touré, a magnifié ce projet « novateur et moderne» qui, à ses yeux, doit être donné en exemple en Afrique. M. Touré indique que cette maison témoigne aussi des bonnes relations entre le Sénégal le système des Nations-Unies.

Bientôt une Cité résidentielle des diplomates à Diamniadio

Concernant l’accompagnement en infrastructures sociales, Me Aissata Tall Sall a révélé que le Président a décidé d’affecter, à côté de la Maison des Nations-Unies, tout un espace pour la construction d’une Cité résidentielle de la diplomatie avec des villas grand standing. Cela, poursuit-elle, permettra à toutes les représentations diplomatiques le souhaitant de venir habiter à Diamniadio. Elle assure que tous les services nécessaires seront installés sur le site pour assurer le confort physique et sécuritaire.

Une économie annuelle de 1,2 milliard FCfa

Le Directeur général de l’Agence de la gestion du patrimoine bâti de l’Etat (Agpbe), Yaya Abdoul Kane, a, lui, fait noter que le projet permettra à L’Etat du Sénégal d’économiser de l’argent. Il informe que chaque année, les agences des Nations-Unies coûtent à notre pays 1, 2 milliard FCfa en location. Plus de 1000 agents travaillent aussi sur le site actuellement.

O. KANDE

LESOLEIL