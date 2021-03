SAISIE DE TROPHÉES D’ANIMAUX SAUVAGES ET D’OBJETS D’ART – L’Iref intercepte un camion en provenance du Mali

Les éléments de l’Inspection régionale des eaux et forêts (Iref) de Kaolack, sous la houlette du colonel Moussa Dramé, ont procédé à un contrôle de routine à Kahone et ont décelé des sacs contenant des trophées d’animaux sauvages et des objets d’art. La ‘’marchandise’’ se trouvait dans un camion de marque Mercedes, immatriculé BF2755M2. Cette opération a eu lieu le 12 mars 2021, au poste de contrôle de Kahone, grâce à la vigilance du garde-forestier Amadou Mbodj. C’était sous la supervision du lieutenant Astou Lo. Une enquête a été ouverte, pour connaître la provenance de ces produits. Les premiers résultats montrent qu’ils viennent du Mali.

Selon le colonel et inspecteur des eaux et forêts de Kaolack, Moussa Dramé, ‘’ces contrevenants n’avaient pas d’autorisation venant du Mali et à l’entrée (au Sénégal) ils devaient présenter des papiers à la douane’’. Les trafiquants ont été retenus pendant une semaine et ils ont dû payer 900 000 F CFA. ‘’Avec la vigilance et la patience de nos agents, ils ont pu déceler certains produits prohibés. En demandant au camionneur de s’arrêter et de voir la cargaison, le chauffeur Adama Bakhayokho et le convoyeur Samakho Traoré déclarent n’avoir aucune autorisation pour les trophées et objets d’art’’, informe le colonel Dramé.

Les sieurs Bakhayokho et Traoré affirment que les produits viennent du Mali. ‘’Pour cette opération, on a 176 têtes de singe de trois espèces (chlorocebus sabaeus, erythrocebus patas et papio papio), 4 peaux et 40 pattes de ratel (mellivora capensis), 148 têtes de serpent d’espèces différentes, 450 paires de cornes de céphalopode à dos jaune (cephalopus silvicultor), une tête de crocodile du Nil (crocodylus niloticus), 24 paires de cornes de redunca (redunca redunca), 5 têtes de chacal doré (canis aureus) et des membres supérieurs et inférieurs d’oryx teropes’’.

De plus, 6 colis d’art contenant des statuts : un sous forme de personne, 14 sculptures de grands poissons, 10 petits poissons, 5 crocodiles, un varan, une tête d’âne, une tête de mouton, une tête d’antilope, 8 têtes de calais et 2 petits oiseaux ont été saisis.

‘’Pour les objets d’art, ils avaient une quittance. Mais chez nous, nous demandons le quitus du ministère malien de la Culture et malheureusement, ils n’avaient pas ce papier‘’, souligne le colonel Moussa Dramé.

Aida Diène