Audrey Pulvar fait polémique avec des propos sur les réunions non-mixtes

Interrogée samedi par la chaîne BFMTV, Mme Pulvar, qui est adjointe à la mairie de Paris, a déclaré : “Que des personnes discriminées pour les mêmes raisons et de la même façon sentent la nécessité de se réunir entre elles pour en discuter, ça ne me choque pas profondément”.

Et “s’il se trouve que vient à cet atelier une femme blanche, un homme blanc, il n’est pas question de la ou le jeter. En revanche, on peut lui demander de se taire, d’être spectateur ou spectatrice silencieux”.

La droite et l’extrême droite s’indignent

Les propos de Mme Pulvar ont provoqué des commentaires indignés à droite et à l’extrême droite.

Pulvar assume

Dans un tweet dimanche, Audrey Pulvar, qui est originaire de la Martinique dans les Antilles françaises, a précisé que “les réunions ‘non-mixtes’ ne portent pas que sur des questions de couleur de peau. Oui, dans une réunion non-mixte LGBTQI +, en tant qu’hétéro, je me taierais, j’écouterais”.

Mais le patron des députés du parti présidentiel (LREM), Christophe Castaner, s’est voulu plus nuancé : tout en reconnaissant des propos de Mme Pulvar “a minima maladroits”, ce soutien historique d’Emmanuel Macron et ancien socialiste a refusé de “contribuer à la chasse contre elle”, rappelant que “ce type de réunions sont parfois nécessaires pour libérer une parole pour un groupe qui se sent victime”.