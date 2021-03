L’ambassade du Japon appuie de petits exploitants familiaux

Le 19 mars 2021, Son Excellence Monsieur ARAI Tatsuo, Ambassadeur du Japon au Sénégal et Monsieur Nakata Toyokazu, représentant de lʼONG japonaise «Mura no Miraï», ont signé un contrat de don relatif au projet de «Création de centres pour la promotion d’une agriculture circulaire et durable dans les zones rurales de la commune de Nguéniène, Département de Mbour, Région de Thiès» dans le cadre de l’Aide financière non remboursable en partenariat avec les ONGs japonaises.

Selon le service de communication de l’ambassade du Japon au Sénégal, ce don d’un montant de 390 645 euros, soit environ 256 millions de Francs CFA, est destiné au financement du Projet qui présente des méthodes agricoles réalisables et durables aux petits exploitants familiaux. «Ce projet vise à permettre aux agriculteurs de développer des techniques pour minimiser le gaspillage des ressources et les coûts agricoles tout en pratiquant une agriculture biologique multi-variétés orientée vers le recyclage. Dans le même temps, le projet souhaite restaurer et conserver les ressources naturelles (notamment l’eau et le sol), dont l’état a été particulièrement critique ces dernières années», informe le communiqué. Dans ce projet, la formation sera poursuivie à plus grande échelle pour permettre aux petits exploitants familiaux des villages dans le département de Mbour d’utiliser durablement les ressources existantes et de continuer à cultiver de manière rentable. Une ferme modèle sera développée afin que les stagiaires puissent se référer à l’application de l’agriculture biologique basée sur le recyclage, qui sera abordée dans la formation, dans leur travail réel, précise la même source. Le projet se déroulera sur trois ans, à partir de cette année, et se concentrera sur un site de ferme modèle de trois hectares de terrain agricole dans le village de Bagana, Commune de Nguéniène, département de Mbour, région de Thiès en collaboration avec l’ONG Intermondes.