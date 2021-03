Vianney lâche une bombe: “Je vais bientôt arrêter définitivement ma carrière”

En six ans à peine, Vianney s’est imposé sur le devant de la scène française avec des morceaux tels que “Pas là” ou plus récemment “Beau-papa”, devenant ainsi un chanteur incontournable de notre époque. Le jeune homme est également coach dans la célèbre émission de TF1 “The Voice”. Bref, la carrière musicale de Vianney est à son apogée. Et pourtant, l’artiste de 30 ans pense déjà à sa retraite, comme il l’a expliqué hier soir dans “Sept à huit”.