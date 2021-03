FRANCE – “La situation sanitaire actuelle nous fait peur” :

Ces parents qui préfèrent ne plus mettre leur enfant à l’école à cause du Covid-19

Il suffit désormais d’un seul cas de Covid-19 dans une classe pour entraîner sa fermeture. Plus de 3 000 classes et près de 150 établissements scolaires sont fermés à cause du virus, mardi 30 mars, d’après le dernier décompte du ministère de l’Education nationale. Mais même dans les classes qui restent ouvertes, certains élèves manquent à l’appel. Des parents font le choix depuis quelques jours, par peur des variants et de l’explosion des contaminations, de garder leurs enfants à la maison.

Inquiétude pour les enfants et les grands-parents

Avec les dessins animés en fond dans le salon, Nawel alterne depuis lundi ateliers gomettes, dessins, alphabet avec sa fille Fériel. La petite est en maternelle à Mantes-la-Ville (Yvelines). Pas question de la remettre en classe tant que la situation sanitaire ne se sera pas améliorée : “J’ai une communauté sur Facebook. et tous les jours, j’ai des mamans qui mettent ‘J’ai le Covid’, ‘Mon enfant a été testé positif, ‘Mon enfant est malade’, qu’est-ce que je dois faire?”

L’école est, d’après Nawell, un lieu trop dangereux pour l’instant : “J’ai peur pour elle. Elle a son grand-père et sa grand-mère qui habitent à côté. Elle va les voir régulièrement. Donc, on ne sait pas, du coup, ce que ça peut donner ensuite, si elle ramène le virus à la maison.”

“La distanciation sociale n’est plus possible”

De l’autre côté de l’Île-de-France, à Villeparisis (Seine-et-Marne), des mères s’interrogent devant l’école. Est-il raisonnable de continuer à emmener les enfants en classe ? Reyhan, maman d’une collégienne et d’une élève de primaire hésite : “Nos élèves restent entre 25 et 30 par classe, parfois avec des professeurs absents donc on dispatche les élèves dans les classes. Et là, la distanciation sociale n’est plus possible, le masque ne suffit plus.” Elle veut protéger ses enfants et sa famille mais elle pense aussi à ce que représenterait le retour à l’école à la maison pour sa cadette de six ans.

“L’une des choses qui me retient, c’est que ma fille est très mal quand elle ne voit plus ses camarades. Elle en a besoin. Je suis vraiment très partagée. “ Reyhan, mère d’une collégienne et d’une élève de primaire à franceinfo

Samia, elle, a déjà tranché : son fils n’ira pas à l’école cette semaine. “J’estime que mon fils a des risques d’attraper le Covid et que cela tourne mal parce qu’en plus, il est asthmatique. J’arrête les frais, je prends le relais, je n’ai pas le choix”. L’école à la maison ne l’inquiète pas plus que ça, il y a l’expérience du premier confinement : “On l’a bien fait pendant je ne sais combien de temps. Ça n’a pas été facile mais à un moment, c’est la sécurité et la santé de nos enfants, plus notre entourage qui est en jeu. Le choix est fait.” Samia souhaiterait la fermeture de tous les établissements scolaires pour pouvoir bénéficier des cours à distance.