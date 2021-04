Assome Aminata Diatta, un pavois constant au service de Macky Sall

Les sénégalais le savent bien, depuis son installation à la tête du pays, le Président nous a toujours habitué à la justesse de ses propos et à la constance de sa démarche. Alors quand on veut s’en prendre à lui, on remue ciel et terre pour tenter de nous faire croire à travers des analyses et commentaires farfelus, ridicules voire même de mauvaise foi que tout est de sa faute.

Face à ces ignominies et sordides calomnies, Assome Aminata DIATTA s’est toujours érigée en bouclier pour défendre et protéger son mentor le Président de la République Macky SALL.

Le Ministre du Commerce a fait, depuis quelques années, son baptême de feu en lançant en grande pompe le mouvement « Ndawu Jappo Akk Assome », force de réflexions et d’actions politiques en soutien au programme de développement du Président Macky SALL.

Énarque et brillante commissaire aux enquêtes économiques, Assome Aminata DIATTA, de naissance comme d’éducation, est une femme de dimension exceptionnelle dont les valeurs cardinales, auréolées du « capital confiance » incontestable du chef de l’État ont favorisé le portage et le soutien inconditionnel des populations de Ziguinchor et de Keur Massar.

En venant à la rescousse de sa terre natale, elle a sonné le glas de l’inaccessibilité longtemps décriée des responsables politiques et mit un terme l’inclinaison des citoyens à répondre aux sirènes de l’opposition.

Assome a toujours assomé l’opposition en leur rappelant qu’on ne doit pas fonder un projet politique sur la vengeance, la jalousie, la haine ou le mépris, malheureusement c’est le lot de la majeure partie de l’opposition sénégalaise. En sus de quoi, exhorter la majorité présidentielle qui est l’épine dorsale de l’alliance de s’abstenir de s’adonner à certains débats incongrus qui à terme peuvent décrédibiliser les actions de Son Excellence de tous les jours.

Pour le cas d’espèce Ousmane SONKO, la « Dame du Blouf » étant à l’époque Directrice du Commerce Extérieur était le premier à sortir pour montrer les lacunes et insuffisances de « Solutions » (ouvrage de SONKO). Avec un argumentaire soutenu et bétonné de scientificité elle avait démonté page par page les propositions impertinentes et anachroniques du leader de PASTEF. Elle avait martelé à ce propos que « le livre de SONKO est une déception car au fil des pages, nous nous sommes rendus compte que l’auteur ne dispose que de connaissances sommaires sur le secteur du commerce et dont certaines sont erronées (cas de l’ouverture de la filière volaille, cas des APE) et d’autres complètement dépassés depuis 1994 avec l’avènement de l’OMC (cas des droits et de la conception des services ».

En outre, elle a fait office de figure de proue à Ziguinchor et défiant ostentatoirement SONKO et en invitant les leaders de BBY à marcher le même pas, parler la même voix et frapper le même coup pour vaincre et terrasser l’opposition notamment la coalition SONKO Président.

Le plus marquant, c’est sa réaction à chaud lorsque Sonko-mytho avait fait sa sortie maladroite, belliqueuse et amalgamée sur la Casamance. Elle n’a pas hésité d’un iota à le recadrer et à démasquer sa démagogie. Nos souvenirs sont encore frais des UNE des journaux de l’article « Ne mêlez pas la Casamance à vos histoires Monsieur Ousmane Sonko » signé par Mme le Ministre Assome Aminata DIATTA. Pis, elle a fait un point de presse exclusivement et expressément dédiée à rectifier Sonko en lui remettant à sa place et lui montrant clairement que la Casamance dépasse ses ambitions et que c’est déshonorable pour aspirant du pouvoir de tenir des propos d’une gravité extrême sur la région naturelle de la Casamance.

Du point de vue de la mobilisation, l’accueil chaleureux et sans précédent de la lionne de la Casamance à l’occasion de sa confirmation lors du deuxième remaniement a fait trembler les rangs de PASTEF. De blouf à fogy Assome s’est vu déroulée le tapis rouge par les populations, ce qui a fait dire à certains analyses politiques « Assome/Sonko, le duel des voisins opposés par Machiavel ».