Éducation populaire – Le Ministère de la Jeunesse tient son plan de relance du théâtre populaire.

La célébration de la Journée mondiale du théâtre a été pour le Ministère de la Jeunesse une belle occasion de revenir sur le projet de la relance du théâtre populaire en gestation et sous la houlette de la Direction de l’Education Populaire (DEP). Le Ministère de la jeunesse a ficelé le plan de relance, lequel résulte de l’étude-diagnostic (élargie à la musique), réalisée sur les 14 régions du Sénégal par la DEP, et sur instruction de Madame le Ministre Néné Fatoumata Tall.

“Le théâtre, qui est sans conteste un des leviers d’éducation, de civisme et de réussite pour les jeunes, a connu un essoufflement au Sénégal”. souligne Madame Moumy Ka Diallo, Directrice de l’éducation populaire au Ministère de la Jeunesse.

“Le théâtre est un outil d’éducation et d’échanges, pour non seulement la jeunesse, mais pour les communautés, qu’elles soient régionales, nationales et internationales. Il renforce la culture générale et les bonnes pratiques, qu’elles soient sociétales, culturelles, citoyennes, civiques ou encore républicaines. C’est un outil à la fois d’apprentissage, d’expression, de renforcement de capacités pour les jeunes, mais aussi un outil politique et revendicatif qui peut, sans aucun doute, renforcer le leadership des jeunes”, a ajouté Madame Moumy Ka Diallo.

La Direction de l’Education populaire (DEP), rappelons-le, est chargée d’élaborer, de coordonner et d’évaluer les politiques d’éducation populaire, dans le champ de compétences du ministère, notamment en ce qui concerne l’éducation non formelle et l’éducation à la citoyenneté.