La future Ligue des champions s’inspire des tournois d’échecs

À quoi ressemblera la nouvelle formule?

Le tournoi va passer de 32 à 36 équipes, ce qui doit permettre d’attribuer un ticket supplémentaire à la France et de qualifier pour la première fois des clubs au bénéfice de leur historique européen, via leur coefficient UEFA, même après une saison ratée, à l’image de ce qui arrive à Liverpool, vainqueur de la C1 2019 et seulement 7e actuellement en Premier League anglaise.