L’histoire dramatique d’un footballeur français plongé dans le coma depuis 39ans

Son histoire n’est pas sans nous rappeler l’accident de Michael Schumacher. Jean-Pierre Adams, né à Dakar, dort les yeux fermés depuis 39 ans. Ce qui aurait dû être une banale opération du genou, quelques mois après la fin de sa carrière de footballeur, a viré au cauchemar. Le 17 mars 1982, cet international franco-sénégalais tombait dans un profond coma à la suite d’une erreur d’anesthésie.

Dans les années 1990, l’anesthésiste et son assistant ont tous deux été condamnés à un mois de prison avec sursis et à une lourde amende. Adams, quant à lui, ne pourra plus jamais marcher, parler ou se déplacer seul.

Jean-Pierre Adams. © AFP

Le soutien sans faille de Bernadette

Près de quarante ans plus tard, l’ancien défenseur désormais grand-père est donc toujours plongé dans un coma profond. Depuis toutes ces années, il a toujours été épaulé par sa femme Bernadette. “Personne n’a oublié son anniversaire ou la fête des Pères”, a déclaré l’épouse à CNN, à l’occasion de son 73e anniversaire le 10 mars dernier.

Le couple vit ensemble dans le sud de la France. Jean-Pierre passe ses journées au lit. “Les gens sur Facebook me disent de le débrancher…. mais il n’est même pas branché! Je n’arrêterai pas de lui donner à manger et à boire. Il a une routine normale, il se réveille chaque fois vers 7 heures. Il est dans un état végétatif, mais Jean-Pierre m’entend et il peut s’asseoir dans un fauteuil roulant.”

Bernadette Adams. © DR

L’espoir d’un miracle

“J’insiste pour qu’il porte des vêtements différents chaque jour. Nous lui offrons donc régulièrement des vêtements en guise de cadeau. J’achète des choses pour embellir sa chambre ou de nouveaux draps. Du parfum aussi. Il a longtemps été un fan de Paco Rabanne, mais son parfum préféré n’est plus disponible sur le marché, alors maintenant je lui achète “Sauvage” de Dior. Jean-Pierre a toujours rayonné d’une joie de vivre contagieuse. Rire, plaisanter, sortir: c’est ainsi qu’il vivait. Et c’est ce que je veux qu’il fasse maintenant aussi, dans la mesure du possible.”

“Son état ne se détériore pas, alors qui sait? Peut-être qu’un miracle médical arrivera bientôt. Bernadette Adams.

Bernadette lui donne également un bain quotidien et veille à ce qu’il ait toujours quelque chose de savoureux à manger. Ce n’est que lorsque sa femme est absente de la maison que Jean-Pierre se sent triste. “Quand il est entre les mains des autres, les infirmières me disent qu’il n’est pas le même. Je pense qu’il doit reconnaître ma voix et mes sons.” Bernadette espère qu’un jour son mari retrouvera miraculeusement une indépendance partielle. “Son état ne se détériore pas, alors qui sait? Peut-être qu’un miracle médical arrivera bientôt. Mais plus le temps passe, plus je suis inquiète à ce sujet, bien sûr.”

22 sélections en équipe de France

À l’âge de dix ans, Adams a déménagé en France, où il a été repéré par un recruteur de Nîmes dans les années 1970. À l’époque, le garçon travaillait également pour un fabricant local de caoutchouc. Nîmes était encore une grande puissance du football français à l’époque, régulièrement en course pour le titre. Au cours de la saison 1972-73, ils ont remporté, avec Adams, la Coupe de France et ont terminé à la deuxième place de la première division. Saison au cours de laquelle Adams, surnommé “la pierre noire”, obtient sa première sélection en équipe de France.

Après cette année, il est parti à l’OGC Nice où il a joué 144 matchs pendant quatre ans. Il jouera 22 fois pour les Bleus et formera un solide duo de défenseurs centraux avec Marius Trésor. Après un match solide contre la Pologne, l’entraîneur français de l’époque, Stefan Kovacs, a nommé le duo la “garde noire”, même si la France n’a pas connu une grande période et ne s’est pas qualifiée pour l’Euro en 1976.

(Lire la suite sous la photo)

Adams et Marius Tresor. © CNN

Une banale opération va changer sa vie

À 29 ans, Adams quitte l’OGC Nice et rejoint le PSG où il joue pendant deux ans et devient un solide défenseur. Après avoir joué pour Mulhouse en deuxième division, Adams terminera sa carrière à 33 ans au FC Chalon, où ont également joué Josef Klose et le père du futur célèbre Miroslav. Prêt à embrasser une nouvelle vie après sa carrière de footballeur, il a dû passer sous le scalpel pour éviter que le genou ne lui fasse trop mal. Il était loin de se douter que l’opération allait changer sa vie de façon aussi dramatiquement.