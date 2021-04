Emploi des jeunes: Le secteur du numérique veut une place privilégiée

Le Président de la République indique également que dans le cadre de la réorientation des politiques et programmes publics vers l’emploi des jeunes, le secteur du numérique devra occuper une place privilégiée, et rappelle, à ce propos, la nécessité d’assurer l’intensification de la création d’emplois dans les centres d’appels qui doivent être mieux soutenus et encadrés par l’Etat dans le cadre de l’extension de la Convention Etat- Employeurs.