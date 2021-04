Paris Jackson se confie sur son enfance: “Ça ne se résumait pas aux strass et aux paillettes”

Dans l’émission de Naomi Campbell “No Filter”, Paris Jackson, fille de Michael Jackson, a fait de nouvelles révélations sur sa relation avec son père. La jeune femme explique que son enfance ne résumait pas “aux strass et aux paillettes” et que son père accordait beaucoup d’importance à son éducation et à celle de son frère.

Près de 12 ans après la mort du “King of Pop”, alias Michael Jackson, sa fille Paris a décidé de lui rendre une nouvelle fois hommage lors d’une interview avec Naomi Campbell. “Mon père était vraiment super, il voulait que l’on se cultive mon frère et moi et que l’on reçoive une bonne éducation qui ne se résumait pas aux strass et aux paillettes. On n’allait pas uniquement dans des hôtels 5 étoiles”, explique la jeune femme de 22 ans.