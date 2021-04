Mbour, (APS) – L’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) et la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO-Sénégal), vont signer, vendredi, un protocole d’accord pour une meilleure promotion du tourisme sénégalais, annonce un communiqué parvenu à l’APS.