Côte d’Ivoire: le gouvernement de Patrick Achi dévoilé

Les Ivoiriens connaissent donc la nouvelle équipe de Patrick Achi. Et elle compte plusieurs nouveautés : Kandia Camara est ainsi nommée aux Affaires étrangères, en remplacement d’Ally Coulibaly. Elle devient donc numéro 2 d’une équipe ou les fidèles de feu Amadou Gon Coulibaly sont encore nombreux. Autre ministre d’État, celui de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le frère du président, qui est confirmé à ce poste, où il assurait l’intérim depuis un mois, peu avant la mort d’Hamed Bakayoko. Troisième ministre d’État, le ministre de l’Agriculture, Kouassi Adjoumani, qui garde son fauteuil. Pas de changement aussi à la Justice ni à l’Intérieur ni encore aux Eaux et forêts.

En revanche, l’universitaire Mariatou Koné remplace Kandia Camara à l’Éducation nationale. Eugène Aka Aouélé, le ministre de la Santé, laisse la place à Pierre Dimba, ancien patron de Agéroute. Eugène Aka Aouélé est pour sa part nommé président du Conseil économique social et environnemental. Thomas Camara, ancien directeur de la société ivoirienne de raffinage est quant à lui, nommé à la tête d’un ministère qui regroupe le pétrole, l’énergie et les mines.

Le magistrat Epiphane Zoro Bi Ballo aura lui en charge le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Amadou Coulibaly, ancien patron du service de renseignement extérieur devient ministre de la communication et porte-parole du gouvernement à la place de Sidi Touré qui prend la pêche et les ressources animales. Pas d’ouverture à l’opposition, mais KKB, Bertin Kouadio Konan, reste ministre de la réconciliation.

C’est un gouvernement rajeuni et moins pléthorique que le précédent, puisqu’il compte 37 ministres, contre 41 auparavant. Le nombre de secrétaires d’État est passé de sept à quatre désormais.