Commission d’enquête indépendante: Le M2D décline sa position

iGFM-(Dakar) Le Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D) dit « prendre acte » de la décision annoncée du Gouvernement de donner suite à un point important de son mémorandum à savoir la création d’une commission d’enquête indépendante sur les pertes en vies humaines notées lors des violentes manifestations du mois de mars dernier.

« Le M2D reste vigilant sur les modalités de mise en place, la composition et les TDR de cette commission dite indépendante, puisqu’il est constant que, sous nos cieux, de telles commissions ne sont souvent créées que pour ensevelir la vérité et charger des cibles désignées », lit-on dans un communiqué.

Dr Cheikh Tidiane Dièye et ses camarades rappellent que « selon les standards internationaux, cette commission devrait avoir deux missions: Enquêter sur les crimes commis et identifiés comme violations du droit international des droits de l’homme: Meurtres, tortures, arrestations arbitraires et illégales, disparitions forcées, usage excessif de la force, interdiction de manifestation. Tout ceci afin de rendre justice aux victimes et combattre l’impunité en s’assurant que tous les responsables, y compris le plus haut dans la chaîne de commandement, fassent l’objet d’enquêtes et éventuellement soient déférés ».