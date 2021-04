Le mouvement Jamm Campus marche pour la paix

Créé le 12 mars 2016 dans le but de pacifier les universités du Sénégal, Jamm Campus est «un mouvement apolitique» qui œuvre pour la paix au sein des universités. «Je remercie notre partenaire notre premier collaborateur M. Maguette Séne, directeur du COUD qui est très proche des étudiants, qui travaille toujours pour raffermir les liens entre les étudiants et les personnels du COUD. Je remercie aussi notre parrain d’honneur, le président Doro Gaye qui a pour la réussite de cette activité qui est le début d’une longue chemin à parcourir», a fait savoir Dr Saliou Dièye. Le coordonnateur du mouvement Jamm Campus a également fait part de ses ambitions. «Nous comptons aussi décentraliser le mouvement dans toutes les autres huit universités du Sénégal pour bien mener nos activités qui seront d’ordre social, pédagogique et culturel», a souligné Dr Saliou Dièye. Toutefois, il est d’avis que la tâche ne sera pas facile mais compte relever le défi avec la «synergie des partis concernés». «Le travail ne sera pas facile mais nous allons essayer de faire avec car, comme vous le constatez, il y avait beaucoup d’étudiants dans la randonnée pédestre et c’est parce que les étudiants veulent vraiment la paix au sein de l’espace universitaire. Cela montre encore une fois que les étudiants sont des vrais ambassadeurs de la paix», a soutenu Docteur Saliou Saliou Dièye. ABDOULAYE BARRY (STAGIAIRE) SUDONLINE