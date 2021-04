L’hommage poignant de l’ex-femme de DMX: “Il était mon meilleur ami, mon mentor”

Tashera est sortie du silence samedi à l’occasion de son 50e anniversaire. “Je ne pouvais pas me résoudre à célébrer et à clôturer les 50 dernières années de ma vie sans célébrer la vie de l’une des personnes les plus importantes au monde pour moi, mon ex-mari”, a-t-elle entamé sous un diaporama retraçant son histoire d’amour avec le rappeur.

Le rappeur DMX est décédé

Tashera et DMX ont été mariés de 1999 à 2014 et ont eu quatre enfants ensemble, Xavier, Tacoma, Praise Mary Ella et Sean.

“Je célèbre ma vie aujourd’hui, reconnaissante envers Dieu pour les 50 années qu’il m’a accordées. Mais maintenant, je célèbre aussi mon ex-mari, mon meilleur ami, mon partenaire spirituel, mon mentor”, a-t-elle encore écrit. “Joyeux 50e anniversaire à moi. Avec beaucoup de prières, de tiraillements. Des pleurs et des montagnes russes d’émotions”.

Tashera Simmons, l’ex-femme du rappeur DMX, et sa fiancée, Desiree Lindstrom, photographiée le 5 avril dernier lors d’une veillée devant le White Plains Hospital (New York), où avait été hospitalisé le rappeur après sa crise cardiaque. © AP

“La vie est si fragile”

Peinée par la disparition de celui qui a partagé sa vie durant de longues années, elle a ajouté: “Tout ce que nous avons traversé était nécessaire. Cela a fait de moi la femme que je suis aujourd’hui. Alors que j’entre dans un nouveau chapitre de la vie, je ne marche pas de la même manière. La vie est si fragile et si spéciale en même temps. Mes leçons de vie m’ont élevée pour devenir une puissante guerrière de Dieu, aimante, résiliente et forte!”

DMX, de son vrai nom Earl Simmons, l’une des grandes figures du hip-hop de la fin des années 90 et début des années 2000, avait été hospitalisé le 2 avril dernier après un infarctus à l’hôpital de White Plains, au nord de New York. Il est finalement décédé une semaine plus tard.