LIGUE 1 L’As Douane, championne de la phase-aller

Dauphin de Teungueth Fc, engagée ce week-end en Ligue africaine des champions, l’AS Douane a profité de la 13ème journée, marquant la fin de la phase-aller du championnat, pour s’emparer de la tête du classement de la Ligue 1. En déplacement sur la pelouse du Casa Sports, les Gabelous ont arraché le point du nul en égalisant dans les ultimes instants de la rencontre au stade Aline Sitoé Diatta (1-1). Avec 22 points au compteur, l’As Douanes devance d’un point Teungueth FC (21 points) mais aussi Génération foot et Diambars ses concurrents immédiats pour la première place. Les Grenats qui recevaient le Ndiambour de Louga (11ème min, 13 points) à Déni Biram Ndao ont laissé filé les trois points en se contentant d’un match nul (0-0). En déplacement au Stade Lat Dior de Thiès, les Académiciens de Saly (4ème, 21 points) ont également buté en concédant le nul (1- 1) face au CNEPS Excellence (9ème min, 16 points). Pour les autres rencontres, le Stade de Mbour (10e, 15 points) et l’Union sportive de Gorée (13e; 9 points) se sont également quittées sur le même score vierge (0-0). La seule victoire enregistrée lors de cette journée, marquée par une flopée de matchs nuls, a été réalisé en ouverture samedi par Dakar Sacré-Cœur (8e ; 16 points) qui s’est imposé (0-2), face à l’équipe de Mbour Petite côte (12e ;11 points). En raison de son match de ligue des champions, le match devant opposer Teungueth à l’As Pikine (5e) a été reporté. De même que celui qui devrait opposer le Jaaraf (6e) à Niary Tally lanterne rouge (14e , 7 points). A l’issue de cette 13e journée, il faut rappeler qu’une trêve sera observée les weekends et reprendra durant la période du 1er et 2 mai prochain. RESULTATS DE LA 13E JOURNEE Dakar Sacré-Cœur Mbour Petite-Côte (2-0)

Casa Sports AS Douane (1-1)

Génération Foot ASAC Ndiambour (0-0)

Stade de Mbour US Gorée (0-0)

CNEPS Excellence Diambars (1-1) Reporté : AS Pikine – Teungueth

FC Niarry Tally – Jaraaf Omar DIAW SUDONLINE