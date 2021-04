Energie pour tous: La Senelec va soulager 37500 ménages à faible revenu

iGFM-(Dakar) La cartographie énergétique du Sénégal indique que plus de 90% des ménages ont accès à l’électricité dans les centres urbains contre 42% dans le monde rural (sources ministère des Énergies et du Pétrole), malgré les investissements consentis par les pouvoirs publics. Dans le but de réduire la fracture énergétique, le Sénégal s’est fixé comme échéance d’atteindre l’accès universel à l’électricité avec des coûts plus abordables à l’horizon 2025.

C’est dans ce contexte que naît le projet de « réalisation d’installations électriques intérieures et le raccordement de 37 500 ménages à faible revenu » réparti sur toute l’étendue du territoire national avec une discrimination positive à l’égard des femmes.