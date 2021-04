Les Reds peuvent-ils renverser le Real? “Avec Liverpool, on ne sait jamais”, avertit Simon Mignolet

Six saisons, 204 rencontres, une Ligue des Champions: Simon Mignolet a vécu quelques-unes des plus belles heures de sa carrière à Liverpool et il garde un attachement profond pour son ancien club. Le portier des Diables Rouges et de Bruges sera d’ailleurs sans aucun doute devant son petit écran, mercredi soir, pour soutenir les Reds, qui accueillent le Real en quart de finale retour de Ligue des Champions.

Difficile, pas impossible

Et si les Merengue semblent avoir fait le plus dur la semaine dernière (victoire 3-1), Simon Mignolet n’enterre pas ses anciens coéquipiers. Au contraire. “Ce sera difficile, mais, avec Liverpool, on ne sait jamais”, estime-t-il au micro de Sporza. “Ils se sont déjà sortis de situations difficiles, comme contre le Barça, en demi-finale, il y a deux ans”, rappelle l’ancien dernier rempart de la maison rouge qui n’a pas oublié la remontada qui avait propulsé Liverpool en finale, sur la route du sacre en 2019.

Mais Simon Mignolet en est aussi conscient: c’est dans un tout autre contexte que l’équipe de Jurgen Klopp abordera la réception du Real, ce mercredi. Sans son public, Liverpool est beaucoup plus friable à Anfield Road, comme en atteste la série de six défaites consécutives subies à domicile entre janvier et février de cette année.

Liverpool sans van Dijk, la “différence est énorme”

Et sans Virgil van Dijk, Liverpool est tout simplement beaucoup moins solide. “C’est toute la stabilité de l’équipe qui s’effondre. J’avais déjà senti la différence quand j’y étais encore. Quand Virgil a commencé à jouer, nous n’encaissions plus. Liverpool avec ou sans lui: la différence est énorme”, insiste Simon Mignolet.

C’est pourtant sans leur point de repère néerlandais que les Reds devront renverser le Real et, même si l’espoir est infime pour la bande à Jurgen Klopp, le Real Madrid de Zinedine Zidane aurait tort de croire la qualification déjà acquise…