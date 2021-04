Accès à la santé dans les pays francophones : l’OMS et l’OIF signent un mémorandum d’entente

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont signé ce 14 avril un mémorandum d’entente visant à intensifier leur collaboration et à améliorer l’accès aux services de santé dans les pays francophones.

L’accord, conclu lors d’une cérémonie qui s’est tenue au Siège de l’OMS à Genève, vise à progresser sur la voie de la couverture sanitaire universelle, à lutter contre le paludisme et à collaborer à la mise en place de l’Académie de l’OMS, dont l’objectif est de former des millions d’agents de santé dans le monde entier, informe un communiqué de l’OIF. Les activités de lutte contre la COVID-19 bénéficieront également d’un soutien, notamment concernant la promotion d’un accès équitable aux vaccins, précise la même source.

Dans le cadre du Mémorandum d’entente, l’OIF mènera des actions de plaidoyer en faveur de la promotion et de la protection du droit fondamental de chacun à la santé et, de cette façon, elle appuiera les travaux de l’OMS auprès des autorités nationales, régionales et internationales afin de progresser sur la voie de la couverture sanitaire universelle.

Le Mémorandum d’entente mettra tout particulièrement en avant le multilinguisme, et notamment l’utilisation de la langue française dans les supports de promotion et de formation dans le domaine de la santé. Un autre axe clé est la promotion de l’éducation à la santé, notamment pour ce qui est de la santé sexuelle et reproductive.

LESOLEIL