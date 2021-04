Accord entre le Sénégal et l’Espagne pour le rapatriement de plus de 400 Sénégalais: Ousmane Sakal Dieng de l’Apr, dément cette information…

Selon certains, le Président Macky Sall aurait signé avec le représentant de l’Espagne, lors de sa visite au Sénégal, un accord pour le rapatriement de plus de 400 Sénégalais en situation irrégulière. Ce que réfute Ousmane Sakal Dieng, Coordonnateur de l’Apr de la commune de Sakal. “C’est un sujet sensible que je tiens à démentir de la manière la plus formelle. A ce jour, aucun accord n’a été signé par le Président Macky Sall avec l’Espagne pour le rapatriement des Sénégalais. C’est une fake news”, assure-t-il.