Hydroxychloroquine, variants, vaccins: ce qu’il faut retenir de la nouvelle interview choc de Didier Raoult

Plus d’un an après le début de la crise sanitaire, le célèbre professeur Didier Raoult s’est confié dans un long entretien accordé à BFMTV. Le scientifique marseillais a réaffirmé que l’hydroxychloroquine permettait de “diminuer de 75% le risque de mort” et “qu’on finira par lui donner raison”. Les variants, les vaccins, la barre des 100.000 morts dépassée en France, la plainte du Conseil de l’ordre des médecins… le médecin a livré ses quatre vérités.