Le ministère remet 4000 kits Flybox et 17000 ordinateurs aux écoles

« J’ai le plaisir de remettre aujourd’hui 4000 flybox pour 4000 écoles et établissements scolaires du public, ainsi que 200 décodeurs numériques TNT et 75 appareils photo. Ces équipements vont favoriser la remontée de données ainsi que l’usage des outils tels que PLANETE qui permet la normalisation et standardisation de la gestion administrative et pédagogique des établissements scolaire », s’est exprimé le ministre Mamadou Talla, en présence du directeur général de l’ARTP. Ce matériel est en phase avec des projets du ministère dont le PAQUEEB et surtout le PROMET qui est un projet du ministère exclusivement axé sur le développement de la télé-enseignement. D’où l’importance des décodeurs TNT, utiles dans la diffusions des enseignements qui pourront être suivis par les apprenants même dans les zones les plus reculés. En effet, les contenus de ces enseignements à distance sont diffusés par les radios communautaires qui sont liées au ministère par une convention. « Les 200 décodeurs du TNT permettront aux élèves, à partir de chez eux, de suivre le programme pédagogique déployé sur Canal éducation. Cette dotation va renforcer la matérialisation de l’utilisation des médias pour diffuser des enseignements. En effet, la chaine Canal diffuse des ensembles de programmes dont des cours et des exercices pour tous les niveaux et toutes les disciplines, la télé est relayée par les radios communautaires surtout dans les zones les plus enclavées de notre pays. Ce dispositif permet d’atteindre une partie importante de la population scolaire », a noté le ministre. Enfin, le ministre a annoncé des démarches pour diffuser la chaîne Canal éducation sur la chaine Canal Plus et sur la Tv d’orange, « en plus de la diffusion sur la TNT et sur la plateforme Web et mobile, nous travaillons à la disponibilité de Canal éducation sur les bouquets de Canal Plus et Tv d’Orange », a confié M Talla. WORE NDOYE SUDONLINE