Seydou Guèye dresse un bilan positif du séjour du Président Macky Sall à Bruxelles

Beaucoup de territoires ont été visités. Ça a été l’occasion également de rencontrer la Banque européenne d’investissement qui est partenaire du Sénégal depuis 55 ans. Un partenariat solide qui essaie de renforcer les perspectives de développement économique tracées dans le cadre du Plan Sénégal émergent(Pse), tracé par le Président Macky Sall autour duquel, il a invité tous ses partenaires qui sont venus répondre à son appel.

Nous sommes dans la 2e phase du plan d’action prioritaire ajusté et accéléré, qui fait suite à la pandémie. Et dans ce cadre-là, il y a de nouvelles priorités qui ont été adressées. Des priorités qui portent notamment sur la souveraineté sanitaire pharmaceutique. Et il faut se féliciter également des coopérations qui ont été nouées, avec des accords signés qui vont permettre d’abord la production de vaccins anti Covid au Sénégal et ça c’est important. Parce que vous le savez, l’Institut Pasteur fait partie des 4 pays d’Afrique qui produisent déjà le vaccin contre la fièvre jaune. Et là, le Sénégal va avoir sa production de vaccin anti Covid, ce sera très bien pour le Sénégal mais aussi pour toute l’Afrique et pour les pays qui ont des faibles revenus.

L’iressef du Pr. Mboup a eu également à signer un protocole avec un institut de recherche pour aller encore dans ce sens-là. Du point de vue également des partenariats, il y a des accords qui ont été signés avec la Fédération de Wallonie, la communauté française. Cette convention porte sur une coproduction cinématographique. C’est fait avec la communauté française de Belgique. Il a été également reçu par le Premier ministre de la Belgique. Entretien au cours duquel des accords ont été également noués. Donc, globalement, c’est une visite très positive tant du point de vue institutionnel et de la coopération avec le Conseil de l’Europe, que du point de vue du partenariat privé avec la Banque européenne d’investissement, qui va consolider déjà son action pour l’accès à l’eau, aux services pour une économie verte. Parce qu’aujourd’hui, c’est ça qui est en cause. C’est comment mobiliser des financements et comment sauver la planète.

Et le Président Macky Sall a été le premier à partir du sommet de Paris, sur l’environnement à engager le Sénégal dans une production d’énergie verte. Aujourd’hui, au Sénégal, près de 30% de la production d’électricité est une production propre, avec du vert. Donc, une excellente visite de travail, de coopération qui a permis de consolider les partenariats déjà solides et qui ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement économique du Sénégal. Donc, le Président Macky Sall était à sa place, dans son rôle ».