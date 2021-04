FONDS NATIONAL DE LA MICROFINANCE: Un financement de 30 milliards de FCfa attendu des partenaires

Le Conseil d’orientation du Fonds national de la microfinance (Fonamif) a été installé, le jeudi 15 avril 2021, par Zahra Hyane Thiam, Ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire. Pour sa première année d’exercice, ledit fonds a sollicité des partenaires une enveloppe de 30 milliards de FCfa.

Le Fonds national de la microfinance (Fonamif) a officiellement démarré ses activités, le jeudi 15 avril, avec l’installation du Conseil d’orientation. Pour l’année 2021, l’institution mise sur une enveloppe de 30 milliards de FCfa dont les requêtes de

financement ont été envoyées aux partenaires financiers, sans oublier d’autres sources pour trouver des financements innovants. « Pour le moment, le Fonds a déposé deux requêtes de financement en rapport avec le Ministère de l’Économie et adressées à l’Afd [Agence française de développement] et à la Banque européenne d’investissement [Bei] pour un montant de 15 milliards de FCfa chacune. Si nous arrivons à trouver ces financements, nos pouvons présumer que le Fonds aura un budget de 30 milliards FCfa pour cette année 2021 », explique Zahra Hyane Thiam, Ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire. Elle invite toutefois le Conseil d’orientation et la Direction du Fonamif à explorer d’autres sources de financement afin d’atteindre les objectifs fixés. Le Fonamif compte jouer sa partition dans les politiques d’insertion des jeunes par les facilitations de l’accès aux financements pour les jeunes micro- entrepreneurs et porteurs de projets.

Créée en juin 2020 pour renforcer le secteur de la microfinance dans un contexte de relance économique post-Covid-19, ce Fonds est considéré par son Directeur général, Amadou Goudia Guèye, comme «un point d’ancrage des institutions de microfinance du Sénégal » visant à apporter des solutions aux difficultés auxquelles est confronté le secteur.

Daouda GUЀYE

LESOLEIL