Le Professeur sénégalais Abdou Niang élu à la présidence de la Commission Dialyse de la Société Internationale de Néphrologie

L’élection honore la néphrologie sénégalaise et africaine, avec le Professeur Niang qui devient le premier ressortissant d’un pays à revenu faible et intermédiaire à occuper cette fonction.

Commentant son élection, le Professeur Niang a déclaré que l’école de la néphrologie sénégalaise, pilier de formation en Afrique, a également été honorée.

« Malgré sa présence dans l’ensemble des continents du monde, le leadership de la Société Internationale de Néphrologie souffre d’un déficit de diversité dans la mesure où, depuis sa création, elle n’a jamais été présidée par une personne originaire des pays à revenu faible et intermédiaire », a ajouté le Professeur Niang.

Le président de la commission Dialyse de l’ISN est porteur d’une vision qui s’inscrit dans les orientations fondamentales et les engagements mondiaux de la communauté internationale.

Au titre de ces engagements, il y a l’initiative visant à prévenir tous les décès évitables des lésions rénales aiguës dans le monde d’ici 2025. Dans ce sens, les populations des pays à revenu faible et intermédiaire pourront avoir un accès élargi à une dialyse de qualité et à un coût supportable.

Si la mise en œuvre de cette initiative va nécessiter du temps, le nouveau président de la Commission Dialyse estime qu’il s’agira de poser des jalons essentiels pour aller vers cette vision dans le futur.

Il promet également de mobiliser des personnalités politiques, culturelles, scientifiques, africaines et internationales, pour progresser dans la réalisation de la vision. Cela se fera à travers trois actions phares.

« Il s’agit de mener des activités de prévention de la maladie rénale pour les populations des pays à revenu faible et intermédiaire, d’organiser un forum mondial sur l’accès à la dialyse, et lancer une alliance mondiale pour la production des équipements à coût réduit pour l’accès à la dialyse », a expliqué le Professeur Abdou Niang.

De nationalité sénégalaise, Pr. Niang, Médecin-Colonel, Chevalier de l’Ordre national du Lion, est le Chef du service de Néphrologie du Centre Hospitalier National Universitaire Dalal Jamm de Guédiawaye et Responsable de la chaire de Néphrologie de la faculté de Médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Son élection est aussi une récompense des importants efforts du gouvernement sénégalais, qui offre la gratuité de la dialyse péritonéale et de l’hémodialyse dans le secteur public et subventionne le secteur privé, par une convention de partenariat permettant de faire passer le nombre de malades dialysés de 50 à 1.000 et le nombre de centres de dialyse de 2 à 23, en une décennie.

« Ce choix porté sur un néphrologue africain, assurant la présidence de la société africaine de néphrologie, nous permettra de nous efforcer de mettre en œuvre les projets de la Société et d’en faire des leviers de développement », a conclu le Professeur Niang.