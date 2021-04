Financements : Pape Amadou SARR joue sa DER

Ainsi donc, à en croire Pape Amadou Sarr, administrateur de la Délégation à l’entreprenariat rapide (Der), des jeunes ont été payés, rubis sur ongle, pour lui faire passer un sale quart d’heure, lors de l’assemblée générale des maires.

Et la victime d’y aller de son chiffre, rond comme un ballon. Ce sont en effet clame-t-il, 1,5 million Cfa qui auraient été débloqués pour se payer sa tête. Des accusations glaçantes tenues à l’émission Jury du dimanche et qui rappellent les bonnes vieilles recettes libérales. Qui veut tuer son chien l’accuse de rage, dit l’adage. En politique, si vous voulez envoyer quelqu’un six pieds sous terre, abreuvez-le de huées. Ce fut le cas pour Daouda Faye Vava. L’alors maire de Kaolack dut faire face à une bronca devant le président de la République, Abdoulaye Wade. Et c’était parti pour une descente aux enfers qui finira avec son départ de la mairie. Toutes choses égales par ailleurs, est-ce le début de la Der pour Sarr Pape Amadou ?

S’y ajouent des déclarations malheureuses imputées au patron de la Der qui sont restées en travers de la gorge de certains cadres de la mouvance présidentielle. «Le président de la République ne m’a jamais appelé pour me demander de financer un tel ou tel, il ne le fera pas puisqu’il sait que je ne le ferai pas», aurait-il dit. Pour cette outrecuidance, ils veulent lui faire rendre gorge.

