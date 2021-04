Kolda: un collectif réclame l’affectation d’un gynécologue à l’hôpital régional

Depuis trois mois, l’hôpital régional de Kolda souffre d’un manque de médecin traitant en gynécologie. Une situation qui a fait réagir le collectif des cadres de Kolda qui juge « inconcevable l’absence d’un gynécologue à l’hôpital régional de Kolda ».

Dans un communiqué transmis, le collectif tout en demandant au « chef de l’Etat à prendre ce problème à bras le corps. Sans attendre ». Ledit collectif « exige l’affectation d’un gynécologue à l’hôpital régional de Kolda, dans les plus brefs délais », lit-on dans le communiqué.

Le bureau exécutif des cadres du Fouladou constate que « les femmes de Kolda souffrent et méritent un meilleur traitement sanitaire ». Parmi les actions prévues, l’idée d’une « marche pacifique dans les rues de Kolda » est agitée pour, disent-ils « réclamer la venue d’un gynécologue, le plus rapidement possible ».

LESOLEIL