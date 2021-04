CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DU LIVRE ET DU DROIT D’AUTEUR, VENDREDI

Dakar, (APS) – Le Sénégal célèbre ce vendredi la journée mondiale du livre et du droit d’auteur, avec l’objectif de susciter des activités spécifiques destinées à la promotion du livre et de la lecture partout dans le pays, annonce un communiqué du ministère de la Culture et de la Communication reçu à l’APS.

La cérémonie officielle est prévue à 9 heures 30 à la maison de la presse, sous la présidence du ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, précise la même source.