RAMADAN ET FERMETURE DE MAGASINS AUCHAN PILLES – Les regrets des clients riverains

‘’Sur les 19 magasins qui ont été saccagés et certains même incendiés, 9 sont déjà rouverts’’

Certains de vos magasins restent encore fermés, après les pillages en mars dernier, lors des manifestations dans l’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko. Un mois après ces actes, pouvez-vous nous faire le point ?

Après un mois, sur les 19 magasins qui ont été saccagés et certains même incendiés, 9 sont déjà rouverts. Cette semaine aussi, nous prévoyons de rouvrir 3 à 4 autres. Les travaux de rénovation se poursuivent et nous voulons, au plus vite, rouvrir ces magasins. Actuellement, nous sommes en période de ramadan qui est un moment de consommation par excellence. C’est la raison pour laquelle nous sommes en train d’accélérer les travaux pour la réouverture de ces magasins. Il y a un très fort besoin et une très grande demande des populations dans ces zones-là.

Par exemple, dans la zone de Keur Massar et Zac Mbao, les populations nous demandent quand les magasins vont démarrer. Pour Auchan Keur Massar, le magasin va rouvrir cette semaine ou, au plus tard, la semaine prochaine. Les travaux sont en cours de finition. Le carrelage a été refait et il reste les derniers détails à régler. Auchan Liberté 5 est déjà rouvert et celui de Liberté 6 a été incendié ; et cela va prendre beaucoup plus de temps pour les travaux. Parce que les prix ont flambé dans cette zone. Pour les dattes, par exemple, la boîte de 250 g, qui est vendue dans nos magasins à 450 F CFA, est achetée au niveau des boutiques et superettes de ces zones à 500 F CFA et plus. C’est un constat que nous avons fait et ce sont les populations de ces zones qui nous reviennent avec ces informations.

Il y a aussi l’alternative avec notre site e-commerce que nous offrons aux populations de ces zones pour faire leurs courses en ligne et faire livrer jusqu’à chez eux avec des prix de livraison qui varient de 1 000 à 5 000 F CFA. Pour la zone du Plateau, c’est 1000 F ; du Plateau à Ouakam, c’est 1 500 ; jusqu’à Cambérène, 2 000 F CFA. De Cambérène à la banlieue, c’est 2 500 F CFA, et à partir de là, jusqu’à Diamniadio, c’est 5 000 F CFA. Et nous faisons également la livraison jusque dans les régions, notamment Thiès, Saint-Louis et Kaolack. Nous avons commencé à exploiter ce volet avec des partenaires locaux pour la livraison. Les produits sont vendus aux mêmes prix que ceux qui sont dans les rayons au supermarché.

Quelles ont été les pertes financières de ces pillages ?

Pour le moment, nous ne pouvons pas donner de chiffres concrets. Mais il faut retenir que c’est une vingtaine de milliards de francs CFA perdus. Tout n’est pas encore définitif, parce que nous avons priorisé les 2 R, à savoir ‘’rénovation’’ et ‘’réouverture’’. Pour cela, il y a beaucoup de services qui doivent faire l’évaluation des pertes. Il y a le service informatique qui doit évaluer les pertes en matériel, tout ce qui est pièces, réseaux, serveurs, etc. Il y a le service technique pour les dégâts liés aux bâtiments, la direction des ventes concernant le commerce, les produits, etc. C’est à l’issue de tout cela, après rénovation et réouverture, qu’on va rassembler toutes ces informations pour donner un montant fixe. Mais le travail n’a pas encore été fait pour le moment.

Ce qui est certain, cela dépasse la vingtaine de milliards, car les magasins perdus, saccagés ou vidés, l’investissement de base dépasse ce montant. Si on veut donner un montant qui reflète réellement la réalité, il faut nécessairement qu’on prenne notre temps.

Pour la rénovation, je n’ai pas le montant de l’enveloppe qui a été dégagée. Je n’ai pas cette information.

En général, Auchan comme certains magasins de grande surface, faisaient des promotions sur leurs produits. Mais cette année, certains clients interrogés informent qu’ils ne ressentent pas cette offre. Qu’est-ce qui justifie cette situation ?

Pourtant, les promotions continuent. Sur notre page Facebook, tous les prix y sont. On a continué nos promotions habituelles et pour preuve, nous avons les plus produits les moins chers du marché. C’est facile à vérifier. Il suffit de faire le tour de la concurrence pour s’en rendre compte. Pour le moment, les saccages n’ont pas eu d’impact sur le prix. Parce qu’avec la direction, une instruction a été donnée pour maintenir les mêmes prix et faire de telle sorte que les denrées soient disponibles, surtout durant cette période de forte consommation. On a voulu être là, pour répondre à la demande. Les promotions continuent, malgré les difficultés que nous avons connues en mars dernier.