iPad, iMac, Airtag: ce qu’il faut retenir de la keynote d’Apple

La star du premier événement marketing de la marque à la pomme en 2021 a été sa nouvelle tablette, l’iPad Pro , équipée de la 5G et de la puce M1, développée par Apple et en cours d’intégration à ses appareils depuis la fin 2020.

En mai, le modèle de 11 pouces sera commercialisé à partir de 800 dollars aux États-Unis (avec le minimum de capacité de stockage et sans l’accès aux ondes cellulaire) et celui de 12,9 pouces à partir de 1.100 dollars.

“Dans le contexte du télétravail, Apple connaît une renaissance majeure du côté des iPad, avec une croissance de 40% sur un an lors des derniers trimestres grâce aux employés et étudiants qui ont investi dans le dernier modèle”, a commenté l’analyste Dan Ives de Wedbush.

Des Airtags pour retrouver facilement ce qu’on a perdu

Le groupe californien parie aussi sur la M1, censée être plus performante. Elle a remplacé les puces d’Intel sur les ordinateurs portables sortis en novembre et fait partie des atouts des nouveaux iPads et du nouvel ordinateur de bureau de la marque, le iMac, qui sera vendu à partir de 1.300 dollars.