Conseil présidentiel: Abdoulaye Wilane exprime la colère de Kaffrine contre son représentant

Alors que ses camarades des autres régions ont listé les maux de leurs régions, le jeune Kaffrinois, lui, dira que les jeunes de sa région n’ont pas de doléances, parce que le gouvernement a tout fait à travers les projets et programmes comme la DER et l’Anpej etc..

Le maire de Kaffrine Abdoulaye Wilane a profité de l’antenne de la Rts, pour dire que le jeune est passé à côté de la plaque, même si au-delà des jeunes, les populations des départements de Koungheul, de Malem Hodar, de Birkilane et de Kaffrine ne sont pas totalement contre ce qu’il a dit en termes d’appréciation positive des actions du président de la République. Toutefois, M. Wilane pense qu’il devait faire comme ses camarades, en faisant un diagnostic des problèmes, des opportunités, des potentialités, entre autres. lasnews