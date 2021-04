Taekwondo: le Sénégal abrite le 12e championnat d’Afrique de sénior combat, les 5 et 6 juin prochain

A travers un communiqué reçu, la Fédération sénégalaise de taekwondo (FSTKD) informe avoir l’honneur d’organiser le 12e championnat d’Afrique de Taekwondo sénior combat (G4) les 05 et 06 juin 2021 au complexe sportif « Dakar Arena » à Diamniadio.

D’ailleurs, « le Comité local d’Organisation du championnat d’Afrique de Taekwondo et la Fédération sénégalaise de Taekwondo sont à pied d’œuvre à Dakar autour du président M. Balla Dièye ».

Le compte à rebours vers le jour « J » de cet événement sportif est bien lancé depuis la confirmation des dates officielles par la WTA, selon le Secrétaire général de la Fédération Dr Panel Thierry Bassène.

En vue de l’organisation de ce rendez- vous de l’élite sportive africaine et internationale, la Fédération Sénégalaise de Taekwondo et le Comité Local d’Organisation (CLO) invitent la presse nationale et internationale à un point de presse au Stade Léopold Sédar Senghor sis aux Hlm Grand Médine, le lundi 26 avril 2021, à 11h. Ce sera l’occasion d’aborder les sujets de l’organisation et des préparatifs du championnat d’Afrique qui a été confié au Sénégal par la World Taekwondo Africa (WTA).

Pour rappel, 20 ans après le championnat d’Afrique de Taekwondo organisé à Dakar en 2001, la Fédération Sénégalaise de Taekwondo veut faire de cette édition 2021 un grand succès et une fête pour la jeunesse sénégalaise et africaine.