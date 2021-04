Tchad: Emmanuel Macron et les présidents du Sahel évoquent la transition civilo-militaire

Avec notre envoyé spécial à Ndjamena, Pierre Firtion

Alors que la charte publiée mercredi 21 avril confère les quasi pleins pouvoirs au président du conseil militaire, le président Macron et ses homologues sahéliens ont insisté sur le fait que cette transition devra s’appuyer sur d’autres organes que le seul conseil militaire.

« Tout le monde est bien conscient que le volet civil de la transition devra avoir des pouvoirs importants et qu’il faudra avoir un équilibre satisfaisant entre le comité militaire de transition et le dispositif civil qui se mettra en place », explique-t-on dans l’entourage du président français.

L’objectif étant toujours selon cette même source « d’embarquer l’ensemble des forces politiques et de la société civile tchadienne pour que la transition puisse fonctionner ». Sur la durée de la transition, Sahéliens et Français se sont voulus fermes: 18 mois, pas plus.

Emmanuel Macron n’a pas prévu de rencontrer lors de ce déplacement express des responsables de l’opposition ou de la société civile, mais son entourage assure que des contacts ont été pris avec des représentants de la classe politique tchadienne pour, explique-t-on, entendre tous les messages.