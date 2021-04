Convention de partenariat entre la Sonatel et le Ministère de la Santé:

La Fondation Sonatel et le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale signent une convention de partenariat pour un programme de bourses d’excellence de spécialisation médicale d’un montant global de 280 000 000 FCFA.

La cérémonie de signature présidée par Monsieur Abdoulaye Diouf SARR, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale et Monsieur Sékou DRAME, Directeur Général de Sonatel et Président du Conseil de Fondation a lieu ce vendredi 23 Avril dans les locaux du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale.

Ce programme de bourses de spécialisation, le troisième initié depuis 2015, matérialise la volonté du Groupe Sonatel de pérenniser son appui à l’augmentation du nombre de médecins spécialistes au Sénégal en vue de favoriser une répartition équitable de ces derniers sur le territoire national, pour un meilleur accès à des soins de qualité pour tous.

Les boursiers du programme 3 sont en formation dans les domaines suivants : Dermatologie, Hématologie, Chirurgie générale, orthopédique et pédiatrique, Anesthésie, réanimation, Anatomie, cytologie, pathologie, oncologie, Cardiologie, Imagerie médicale et Neurologie – neurochirurgie.

De ce fait, ce sont vingt médecins qui se verront attribuer une allocation mensuelle pendant toute la durée de leur formation. La prise en charge des frais d’inscription est également entièrement financée par la Fondation Sonatel.

Cette contribution de la Fondation Sonatel entre dans le cadre de ses actions de mécénat en faveur de la Santé, destinées à renforcer les efforts du Ministère en charge du secteur dans le développement de ressources humaines de qualité. Ceci ayant pour but d’accroître le nombre de médecins spécialistes sur le territoire national, notamment dans certains domaines largement déficitaires pour une meilleure couverture en soins de qualité de la population. La priorité étant de réduire au mieux le déficit de spécialistes dans les régions dû à une forte concentration de ces derniers dans la région de Dakar.

La Fondation Sonatel, fidèle à son engagement d’être encore plus proche des populations sur les questions prioritaires telles que celle de la santé, a jugé nécessaire, en partenariat avec le Ministère de la Santé et de l’action Sociale, d’apporter sa contribution à l’amélioration de la politique de santé publique au Sénégal à travers la formation.

Depuis 19 ans, le groupe Sonatel, à travers sa Fondation, s’est engagé aux côtés des populations les plus vulnérables dans les domaines de la Santé, de l’Education et de la Culture, ses trois axes de mécénat. La Fondation d’Entreprise Sonatel s’active quotidiennement à soutenir les pouvoirs publics sénégalais afin d’œuvrer pour le développement du pays, à travers le bien–être des populations.