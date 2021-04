USSEIN : DES ÉQUIPEMENTS POUR AMÉLIORER L’HÉBERGEMENT AU CAMPUS DE FATICK

Fatick, (APS) – Le directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), Maguette Sène, a réceptionné vendredi des équipements destinés à améliorer les conditions d’hébergement des étudiants du campus Fatick de l’Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass (USSEIN).

’’Ces équipements destinés au campus de Fatick sont composés de lits, de matelas, de mobiliers, de matériels dont les étudiants ont besoin au niveau de leurs résidences pour plus de commodité’’, a dit M. Sène.

Il s’entretenait avec les journalistes à l’issue de la réception officielle de ces équipements.

’’Nous sommes venus à Fatick pour mettre en œuvre un programme de mise à disposition d’équipements destinés aux étudiants que nous avons déjà démarré avec les universités de Dakar’’, a-t-il expliqué.

Les campus de Fatick, de Kaolack, et de Kaffrine de l’USSEIN où également le COUD a compétence vont bénéficier de 248 lits superposés et 548 matelas orthopédiques.

’’Des chaises, des banquettes, des téléviseurs, bref, ils auront le matériel nécessaire pour les résidences des étudiants’’, a-t-il ajouté entouré de ses collaborateurs.

M. Sène a précisé que le programme d’équipements de cette année, est ’’’une orientation forte’’ du COUD allant dans le sens d’améliorer les conditions d’hébergement des étudiants.

’’Notre objectif cette année, dans le cadre de ce programme, c’est d’équiper toutes les résidences universitaires où le COUD à compétence’’, a t-il assuré.

Sur ces lots d’équipements, le campus de Fatick va bénéficier de 70 lits superposés, soit exactement 140 lits et 140 matelas orthopédiques, a confié à l’APS, le Superviseur administratif et financier du campus de Fatick, Wally Faye, en marge de cette cérémonie.

Il y a également 87 ventilateurs, des climatiseurs, 20 banquettes, 250 draps, 3000 masques, 70 chaises et trois téléviseurs pour ’’renforcer le restaurant, a t-il détaillé.

M. Faye a indiqué que le campus de Fatick compte au maximum 1.445 étudiants dont 445 nouvellement orientés. Les étudiants logés sont répartis entre sept résidences.

Le campus Fatick de l’USSEIN compte une Unité de formation et de recherche (UFR) Gestion des ressources halieutiques, Pêche, et Aquaculture, l’UFR Tourisme, hôtellerie et Gastronomie et l’UFR Sciences économiques de Gestion et Commerce, de Sciences juridiques et politiques.

