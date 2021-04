Emploi des jeunes – Mimi griffe Macky : “Pour sortir d’un trou, il faut d’abord arrêter de creuser”

Entre le patron de l’APR et son ancien Premier ministre, le fossé se creuse de plus en plus.

Alors que le premier est occupé depuis ce jeudi à amadouer les jeunes à travers un conseil présidentiel sur leur insertion et leur emploi, le second est sorti du bois pour démolir la vision de Macky SALL.

Dans le texte ci-dessous, intitulé “Réflexion citoyenne sur l’emploi des jeunes et des moins jeunes”, Aminata TALL TOURE fait la leçon à Macky SALL. Selon elle, “pour sortir d’un trou, il faut d’abord arrêter de creuser”.

WALFNet