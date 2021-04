Gouvernement face à la presse: Les ministres Moussa Baldé et Samba Ndiobène Ka au rendez-vous, ce jeudi

Une nouvelle conférence de presse dénommée « Le gouvernement face à la presse » est annoncée en présentiel, demain jeudi à 10 heures, au 10e étage du Building administratif Président Mamadou-Dia, à Dakar.

Selon un communiqué transmis à la presse, le ministre porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye, son collègue chargé de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé, et le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Kâ, répondront aux questions des journalistes.

Ils aborderont entre autres questions la campagne de commercialisation de l’arachide et la campagne agricole 2021, ainsi que les programmes d’équité sociale et territoriale, selon la même source.

Dans le cadre de sa communication, le Gouvernement organise tous les 15 jours une conférence de presse dénommée « Le gouvernement face à la presse ».