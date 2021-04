IBOU SANE, PROFESSEUR EN SCIENCE POLITIQUE A L’UGB – «Pour le moment, il (Macky Sall) a le contrôle sur tout»

D’ailleurs, le fait que le pays ait bougé est un signe de vitalité pour la démocratie sénégalaise. Le contraire nous aurait surpris parce qu’à un moment de la vie, il y a des hauts et des bas. Malheureusement, les hommes politiques ou bien même l’opposition a tendance à croire que s’il y a une élection tout de suite, elle (opposition) serait sortie victorieuse, alors que c’est faux. C’est parce que tout simplement la plupart des gens de l’opposition n’ont pas une base. Ce sont des personnes qui passent tous leur temps sur les plateaux de télévision, dans les journaux à crier aux choses qui peuvent transformer le pays. Mais je ne crois pas que le pays-là puisse être transformé puisqu’au Sénégal, il faut une reconversion des mentalités. La démocratie est un processus qui n’est pas parfait et il faut le parfaire tout le temps. Donc, il faut toujours inventer en prenant compte de nos valeurs socioculturelles et ça prend du temps. Est-ce que les gens ont fait une petite enquête pour savoir si Macky va tomber ? Personne n’a mené une enquête. Parce qu’il y a eu des émeutes, les gens ont dit que Macky Sall va tomber. Si les gens ne mouillent pas le maillot, comment Macky Sall va-t-il perdre le pouvoir ? Etant donné qu’au Sénégal, la jeunesse ne vote pas, même cette jeunesse qui était dans la rue. Donc, tant que nous n’avons pas fait une enquête, nous n’avons pas le droit à la parole. Non ! Je crains fort que le Président Macky Sall puisse encore racler les élections. Attention, ce qui se passe à l’intérieur du pays n’est pas la même chose que ce qui existe dans la capitale, Dakar. Pour le moment, il (Macky Sall) a le contrôle sur tout. L’Etat ou la politique est un problème de rapport de forces. Ce n’est pas parce qu’il y a des municipales qu’automatiquement, les législatives vont être pareilles. La raison, parce que là, c’est une élection locale mais pas globale. Dans les Locales, c’est des gens qu’on connait qui sont représentatifs pour des intérêts de la population. Pour ce faire, il faut quelqu’un du milieu, qu’on connait, qui rend service, prenne en compte la demande sociale et que l’on voit tous les jours. Une personne qui a une base, car en politique si vous n’avez pas de base, vous perdez votre temps. Même ceux qui sont au pouvoir, ils n’ont que la parole parce qu’être bon parleur, occuper les plateaux de télévision, les journaux alors que sur le terrain vous n’avez personne, n’est rien d’autre que perdre du temps. Les hommes politiques doivent descendre sur le terrain s’ils veulent gagner et non en occupant l’espace médiatique. Il faut que nous arrêtions d’avancer des choses très rapidement, car quand nous nous rendons compte que nous avons échoué, nous disons qu’on a volé les élections. Or, c’est le terrain qui détermine le choix des acteurs. RECUEILLIS PAR BARTHELEMY COLY (STAGIAIRE) SUDONLINE