Rugby Féminin à XV: le Sénégal lance officiellement sa première équipe nationale

iFM (Dakar) C’est désormais officiel. Le Sénégal a lancé, ce dimanche, à Bel Air, sa toute première équipe nationale féminine de rugby à XV.

Le lancement a eu lieu à l’occasion d’un match de gala remporté par l’équipe du Sénégal A contre celle B 19 à 15.

La responsable du rugby féminin, Anna Michelle Prudence Preira responsable a affcihé sa satisfaction. “Je suis contente du niveau de l’équipe vu le court délai d’apprentissage. Pour ce premier match, je suis satisfaite du résultat. On a l’habitude de jouer à VII mais je pense qu’il y’a plus de plaisir à jouer à XV. C’est plus de joueurs sur le terrain, plus de contact et c’est plus technique. Il reste encore du travail à faire, les petites ont le rugby en elles donc il faut les encadrer.”

Ibrahima Diao, coach : “Surpris du niveau des filles”

Quant à l’entraîneur, Ibrahima Diao, il a fait savoir que le niveau est bien là. “C’est notre septième séance avec le groupe donc on a décidé de faire un match de test pour évaluer l’apprentissage. Là, on est vraiment surpris du niveau des filles, c’est une satisfaction. Il reste des points postures et à travailler et je pense qu’on aura le temps de corriger et d’avoir de bons résultats. Nous pouvons dire qu’on a une équipe pour rivaliser en Afrique.”

Pour rappel, les Sénégalaises vont prendre part au Women’s 15 prévu au mois de juillet 2021.