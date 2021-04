Ziguinchor: les blouses blanches en grève pour 72 heures

Le centre hospitalier régional de Ziguinchor va être paralysé pour 72 heures. Et pour cause, l’intersyndicale de la santé va entamer une grève à partir de ce mardi pour ne la lever que jeudi.

Dans un communiqué, les syndicalistes disent rencontrer des difficultés énormes dans l’exercice de leurs activités à l’hôpital. Ils affirment également dans leur communiqué constater «l’inertie des autorités pour un dialogue franc et sincère pour des solutions de sortie de crise». A l’hôpital, les syndicalistes comptent néanmoins assurer les urgences, de même qu’un service minimum. «L’Intersyndicale tient pour seul responsable le directeur de toutes les conséquences qui découleront de cette situation et avertit qu’elle compte passer à la vitesse supérieure devant l’insouciance des responsables au niveau local et central», indique le communiqué.

Roly Réuma NTOUTOUM