Ousmane SONKO «veut détourner l’attention des Sénégalais en attaquant Idrissa SECK», selon des jeunes de Rewmi

Les jeunes du parti Rewmi de Thiès-Ouest n’ont pas été tendre avec le leader du PASTEF qui, lors d’un entretien a déclaré qu’Idrissa SECK « a perdu sa dignité en ralliant la mouvance présidentielle ».

Selon eux, Ousmane SONKO veut profiter de l’aura de leur leader pour « noyer le poisson ». En effet, selon leur porte-parole Iba DIEYE qui s’est prononcé lors d’une conférence de presse, « la vraie question n’est ni dans les invectives, ni dans la discourtoisie, ni dans l’insolence de s’attaquer au président du Conseil Économique, Social et Environnemental, Idrissa SECK, ou à son parti ». La vraie question, indique-t-il, est d’édifier les Sénégalais sur ce qui s’est réellement passé au Sweet Beauty et de répondre de ses actes.

«Nous soutenons sans réserve le président Idrissa SECK pour ses retrouvailles de raison avec le Président Macky SALL. Une rencontre motivée par l’intérêt supérieur de la Nation. Et nous prions pour la pérennité de cette union pour le bénéfice exclusif de notre pays », déclare-t-il.

Défendant bec et ongles leur leader, Iba DIEYE et ses camarades estiment que « Idrissa SECK, dans un contexte marqué par une pandémie de Covid-19 qui a mis à genou les grandes économies, a fait abstraction de sa personne, pour répondre à l’appel du devoir afin d’apporter au mieux son expérience et son expertise et celles de ses collaborateurs au service du Sénégal»

