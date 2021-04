Gibraltar, un Brexit sur mesure

C’est un confetti britannique tout au sud de l’Espagne, entre la mer Méditerranée et l’océan Atlantique… Gibraltar : 33 000 habitants pour 7 km2 et l’un des PIB par tête les plus élevés au monde. Même s’ils ont massivement voté à 96% contre le Brexit en 2016, ces Gibraltariens auraient pu se retrouver particulièrement isolés si un accord préliminaire n’avait été négocié, in extremis, le 31 décembre 2020.

RFI Il a fallu pour cela que l’Espagne et le Royaume-Uni s’entendent sur un régime spécial pour ne pas pénaliser non seulement les habitants et entreprises de l’enclave britannique, mais aussi toute la région du Sud espagnol qu’elle fait vivre. Chaque jour, environ 15 000 travailleurs passent la frontière. Gibraltar devrait donc intégrer l’espace Schengen d’ici quelques semaines, un paradoxe alors que le Royaume-Uni vient d’acter son départ de l’Union européenne.