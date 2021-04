Gouvernement face à la presse: Les chiffres « exceptionnels » de la campagne agricole 2020-2021 dévoilés

Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé, a répondu aux questions des journalistes ce jeudi lors de la conférence du gouvernement face à la presse. Interpellé sur le niveau de production de la campagne agricole écoulée et l’état des lieux de la campagne de commercialisation, il révèle que pour le riz, la production est estimée à plus d’un million 349.000 tonnes, pour le mil, plus d’un million 147.000 tonnes ont été produits.

Le sorgho enregistre plus de 370.000 tonnes, le fonio 6731 tonnes, le maïs 761.000 tonnes, l’arachide a été produit à hauteur de plus de 1.797.000 tonnes, le niébé 280.000 tonnes, le sésame 360.000 tonnes, le manioc 1.300.000 tonnes, le coton 20.000 tonnes et la pastèque plus d’un million de tonnes.

Moussa Baldé se dit satisfait de la campagne agricole de 2020 avec une bonne saison d’hivernage.

Il précise que la collecte d’arachides a duré 143 jours et a généré 216 milliards de FCfa pour le monde rural. Les exportations arachidières sont chiffrées à 518 000 tonnes. D’après lui, « c’est la meilleure campagne agricole et le meilleur hivernage que le Sénégal ait jamais connu ».