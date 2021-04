Le PSG craque, De Bruyne marque, City fait un pas vers la finale

Et voilà Manchester City tout proche d’atteindre enfin la finale de C1, Graal absolu de ses propriétaires émiratis, cinq ans après son échec en demi-finales en 2016. “C’est un bon résultat, on a marqué deux buts à l’extérieur, c’est fantastique, mais tout reste ouvert”, a néanmoins prévenu Guardiola en conférence de presse, appelant ses joueurs à continuer à jouer leur jeu offensif sans se renier: “J’espère qu’on sera nous-mêmes au retour.”

“C’est le football et parfois ce n’est pas facile”, a dédramatisé l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino. “Un match reste un match et je ne vais rien dire à propos de mes joueurs. Leurs efforts ont été incroyables.”

En sept minutes le PSG a gaspillé le but d’avance de Marquinhos (15e) et sa belle première mi-temps, où il avait éteint le jeu collectif de Man City, loin de ses standards avec 53% de possession.

Neymar passe à côté

L’homme du match – Kevin De Bruyne

Franchement, on aurait pu hésiter, mais on se range sans problème derrière l’avis de l’UEFA. Kevin De Bruyne n’a certainement pas livré le meilleur match de sa carrière au Parc des Princes, mais c’est lui qui a enclenché la révolte grâce à un centre-tir aussi important qu’involontaire et surprenant.

Pour le reste, surtout en première période, il a éprouvé des difficultés à servir ses partenaires offensifs et a longtemps semblé chercher la solution. “On a vu qu’il y avait deux équipes de City, avec deux mentalités”, résume le Diable Rouge au micro de RMC Sport. “En première mi-temps, ça a été difficile de prendre le dessus. On y est parvenu après le repos et on a marqué deux fois. Je pense qu’on était impatient avec le ballon, on jouait trop vite et ce n’est pas notre jeu. Notre jeu c’est la patience.”